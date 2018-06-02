Выпуск новостей за 19:00: Фильм про Малевича. Задержание в России
В выпуске новостей за 2 июня по состоянию на 19:00 – в Украине сняли фильм о влиянии украинской культуры на художника Казимира Малевича. В России задержали участников акции в поддержку заключенного режиссера Олега Сенцова.
Также в выпуске:
Второй день подряд в Украине и за рубежом продолжаются акции за освобождение узника Кремля Олега Сенцова.
История спасения военным своей дочери, которая тоже служит на фронте.
300 офицеров Львовской сухопутной академии присягнули на верность Украине.
Источник: 24 канал
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