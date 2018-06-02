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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Випуск новин за 19:00: Фільм про Малевича. Затримання у Росії

Випуск новин 27 Читать новость на русском

У випуску новин за 2 червня станом на 19:00 – в Україні відзняли стрічку про вплив української культури на художника Казимира Малевича. У Росії затримали учасників акції на підтримку ув'язненого режисера Олега Сенцова.

Також у випуску:

Другий день поспіль в Україні та за кордоном тривають акції за звільнення бранця Кремля Олега Сенцова.

Історія порятунку військовим своєї доньки, яка теж служить на фронті.

300 офіцерів Львівської сухопутної академії присягнули на вірність Україні. 

Теги: Випуск новин Олег Сенцов Новини Росії
Джерело: 24 канал
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