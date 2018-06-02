Випуск новин за 19:00: Фільм про Малевича. Затримання у Росії

У випуску новин за 2 червня станом на 19:00 – в Україні відзняли стрічку про вплив української культури на художника Казимира Малевича. У Росії затримали учасників акції на підтримку ув'язненого режисера Олега Сенцова.

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