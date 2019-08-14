Выпуск новостей за 19:00: Финансирование партий. Рынок земли в Украине
В выпуске новостей за 14 августа по состоянию на 19:00 – Национальное агентство по предупреждению коррупции дало "зеленый" свет финансированию политических партий. В 2020 году на 11 партий выделят 565 миллионов гривен. Рынок земли, на который почти 20 лет действовал мораторий на продажу, уже через год должен стать открытым.
Также в выпуске:
Представители партий, которые прошли в парламент снова собрались на заседание. На этот раз должны были определиться, какие комитеты будут работать в Верховной Раде 9-го созыва.
Источник: 24 канал
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