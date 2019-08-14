Випуск новин за 19:00: Фінансування партій. Ринок землі в Україні

У випуску новин за 14 серпня станом на 19:00 – Національне агентство з питань запобігання корупції дало "зелене" світло для фінансування політичних партій. У 2020 році, на 11 партій виділять 565 мільйонів гривень.

Також у випуску: Представники партій, які пройшли у парламент знову зібралися на засідання. На цей раз мали визначитися, які комітети працюватимуть у Верховній Рад 9-го скликання.

Джерело: 24 канал