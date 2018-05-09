Выпуск новостей за 19:00: Финансирование ветеранских организаций. Скандал с "Интером"

В выпуске новостей за 9 мая по состоянию на 19:00 – или дальше государство тратит на содержание ветеранских организаций десятки миллионов гривен. Телеканал "Интер" из-за антиукраинской программы к 9 мая заблокировали националисты. Показ концерта запланирован сегодня на вечер.

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