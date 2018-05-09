Випуск новин за 19:00: Фінансування ветеранських організацій. Скандал із "Інтером"

У випуску новин за 9 травня станом на 19:00 – чи й далі держава витрачає на утримання ветеранських організацій десятки мільйонів гривень. Телеканал "Інтер" через антиукраїнську програму до 9 травня заблокували націоналісти. Показ концерту запланований сьогодні на вечір.

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