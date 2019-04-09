Выпуск новостей за 19:00: Финансовая поддержка МВФ. Подготовка к дебатам
В выпуске новостей за 9 апреля по состоянию на 19:00 – самый большой риск для Украины в 2019 году – вылететь из программы финансовой поддержки МВФ. Прекращение сотрудничества грозит новым финансовым кризисом. На НСК "Олимпийском" Сергей Яровой, Сергей Князев и Николай Чечеткин решали, как лучше подготовить стадион к дебатам.
Также в выпуске:
Внешняя и внутренняя политика Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Источник: 24 канал
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