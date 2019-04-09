Випуск новин за 19:00: Фінансова підтримка МВФ. Підготовка до дебатів
У випуску новин за 9 квітня станом на 19:00 – найбільший ризик для України у 2019 році – вилетіти з програми фінансової підтримки МВФ. Припинення співпраці загрожує новою фінансовою кризою. На НСК "Олімпійському" Сергій Яровий, Сергій Князєв та Микола Чечоткін вирішували, як краще підготувати стадіон до дебатів.
Також у випуску:
Зовнішня та внутрішня політика Володимира Зеленського та Петра Порошенка.
Джерело: 24 канал
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