Выпуск новостей за 19:00: Флаг "ДНР" в Париже. Обучение резервистов в Херсоне
В выпуске новостей за 8 декабря по состоянию на 19:00 – во Франции правые радикалы Фабрис Сорлин и Ксавьер Моро митинговали с флагом фейковой республики. В связи с введением военного положения продолжаются сборы резервистов. Десятидневные учения отрядов теробороны организовали на пограничной Херсонщине.
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Глава УПЦ МЦ Онуфрий отправил письмо Вселенского Патриарха назад в Константинополь.
В Париже снова неспокойно, там продолжаются протесты "желтых жилетов", 40 раненых и более 500 задержанных.
Источник: 24 канал
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