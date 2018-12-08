Выпуск новостей за 19:00: Флаг "ДНР" в Париже. Обучение резервистов в Херсоне

В выпуске новостей за 8 декабря по состоянию на 19:00 – во Франции правые радикалы Фабрис Сорлин и Ксавьер Моро митинговали с флагом фейковой республики. В связи с введением военного положения продолжаются сборы резервистов. Десятидневные учения отрядов теробороны организовали на пограничной Херсонщине.

Также в выпуске: Глава УПЦ МЦ Онуфрий отправил письмо Вселенского Патриарха назад в Константинополь. В Париже снова неспокойно, там продолжаются протесты "желтых жилетов", 40 раненых и более 500 задержанных.