Випуск новин за 19:00: Прапор "ДНР" у Парижі. Навчання резервістів у Херсоні

У випуску новин за 8 грудня станом на 19:00 – у Франції праві радикали Фабріс Сорлін і Ксав'єр Моро мітингували з прапором фейкової республіки. У зв'язку з запровадженням воєнного стану тривають збори резервістів. Десятиденні навчання загонів тероборони організували на прикордонній Херсонщині.

Також у випуску: Очільник УПЦ МЦ Онуфрій відіслав лист Вселенського Патріарха назад до Константинополя. У Парижі знову неспокійно, там продовжуються протести "жовтих жилетів", 40 поранених та понад 500 затриманих.