Випуск новин за 19:00: Прапор "ДНР" у Парижі. Навчання резервістів у Херсоні
У випуску новин за 8 грудня станом на 19:00 – у Франції праві радикали Фабріс Сорлін і Ксав'єр Моро мітингували з прапором фейкової республіки. У зв'язку з запровадженням воєнного стану тривають збори резервістів. Десятиденні навчання загонів тероборони організували на прикордонній Херсонщині.
Також у випуску:
Очільник УПЦ МЦ Онуфрій відіслав лист Вселенського Патріарха назад до Константинополя.
У Парижі знову неспокійно, там продовжуються протести "жовтих жилетів", 40 поранених та понад 500 затриманих.
Джерело: 24 канал
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