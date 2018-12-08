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      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
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      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Випуск новин за 19:00: Прапор "ДНР" у Парижі. Навчання резервістів у Херсоні

      Випуск новин 50 Читать новость на русском

      У випуску новин за 8 грудня станом на 19:00 – у Франції праві радикали Фабріс Сорлін і Ксав'єр Моро мітингували з прапором фейкової республіки. У зв'язку з запровадженням воєнного стану тривають збори резервістів. Десятиденні навчання загонів тероборони організували на прикордонній Херсонщині.

      Також у випуску: 

      Очільник УПЦ МЦ Онуфрій відіслав лист Вселенського Патріарха назад до Константинополя.

      У Парижі знову неспокійно, там продовжуються протести "жовтих жилетів", 40 поранених та понад 500 затриманих.

      Теги: Війна на Донбасі Новини Херсона Збройні сили України Випуск новин Зброя
      Джерело: 24 канал
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