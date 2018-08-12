Выпуск новостей за 19:00: Флешмоб "Медведчук, мы не забыли". Пожар в Крыму
В выпуске новостей за 12 августа по состоянию на 19:00 – "Медведчук, мы не забыли", флешмоб с таким названием набирает обороты в соцсетях, так украинцы отреагировали на скандал с изъятием сцены про Виктора Медведчука из фильма о поэте-диссиденте Василие Стусе. В оккупированном Крыму масштабный лесной пожар в районе урочища Уч-Кош, недалеко от Ялты, пылает почти 19 гектаров леса.
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Источник: 24 канал
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