Випуск новин за 19:00: Флешмоб "Медведчук, ми не забули". Пожежа у Криму
У випуску новин за 12 серпня станом на 19:00 – "Медведчук, ми не забули", флешмоб з такою назвою набирає обертів у соцмережах, так українці відреагували на скандал із вилученням сцени про Віктора Медведчука з фільму про поета-дисидента Василя Стуса. В окупованому Криму масштабна лісова пожежа, в районі урочища Уч-Кош, неподалік від Ялти, палає майже 19 гектарів лісу.
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Джерело: 24 канал
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