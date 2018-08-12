Випуск новин за 19:00: Флешмоб "Медведчук, ми не забули". Пожежа у Криму

У випуску новин за 12 серпня станом на 19:00 – "Медведчук, ми не забули", флешмоб з такою назвою набирає обертів у соцмережах, так українці відреагували на скандал із вилученням сцени про Віктора Медведчука з фільму про поета-дисидента Василя Стуса. В окупованому Криму масштабна лісова пожежа, в районі урочища Уч-Кош, неподалік від Ялти, палає майже 19 гектарів лісу.

Також у випуску: В Угорщині розбився автобус з українцями. Змагання з кросфіту для ветеранів російсько-української війни. Незрячий харківський комп'ютерник навчився працювати лише на дотик.