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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 19:00: Флешмоб "Медведчук, ми не забули". Пожежа у Криму

Випуск новин 26 Читать новость на русском

У випуску новин за 12 серпня станом на 19:00 – "Медведчук, ми не забули", флешмоб з такою назвою набирає обертів у соцмережах, так українці відреагували на скандал із вилученням сцени про Віктора Медведчука з фільму про поета-дисидента Василя Стуса. В окупованому Криму масштабна лісова пожежа, в районі урочища Уч-Кош, неподалік від Ялти, палає майже 19 гектарів лісу.

Також у випуску:

В Угорщині розбився автобус з українцями.

Змагання з кросфіту для ветеранів російсько-української війни.

Незрячий харківський комп'ютерник навчився працювати лише на дотик.

 

Теги: Новини Криму Новини України Пожежа Віктор Медведчук Випуск новин
Джерело: 24 канал
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