Выпуск новостей за 19:00: Год безвиза. Дополненный санкционный список США
В выпуске новостей за 11 июня состоянию на 19:00 – ровно год назад, 11 июня 2017, Украина получила желаемую либерализацию визового режима с Европейским Союзом. Еще трое россиян и пять компаний пополнили санкционный список США. Это, в частности, Digital Security, ERPScan, Kvant и их руководители: Александр Трибун, Олег Чириков, Владимир Каганский.
Также в выпуске:
11 июня враг открывал огонь по позициям ВСУ около 50 раз, в результате обстрелов ранен один военный.
Подал в отставку глава Донецкой области Павел Жебривский.
Социологи не устают публиковать новые и новые президентские рейтинги: кого больше поддерживают в различных регионах страны.
Источник: 24 Канал
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