Выпуск новостей за 19:00: Год безвиза. Дополненный санкционный список США

В выпуске новостей за 11 июня состоянию на 19:00 – ровно год назад, 11 июня 2017, Украина получила желаемую либерализацию визового режима с Европейским Союзом. Еще трое россиян и пять компаний пополнили санкционный список США. Это, в частности, Digital Security, ERPScan, Kvant и их руководители: Александр Трибун, Олег Чириков, Владимир Каганский.

Также в выпуске: 11 июня враг открывал огонь по позициям ВСУ около 50 раз, в результате обстрелов ранен один военный.



Подал в отставку глава Донецкой области Павел Жебривский.



Социологи не устают публиковать новые и новые президентские рейтинги: кого больше поддерживают в различных регионах страны.