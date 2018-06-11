Випуск новин за 19:00: Рік безвізу. Поповнений санкційний список США

У випуску новин за 11 червня станом на 19:00 – рівно рік тому, 11 червня 2017, Україна отримала бажану лібералізацію візового режиму з Європейським Союзом. Ще троє росіян і п’ять компаній поповнили санкційний список США. Це, зокрема, Digital Security, ERPScan, Kvant та їхні керівники: Олександра Трібуна, Олега Чірікова, Володимира Каганського.

Також у випуску: 11 червня ворог відкривав вогонь по позиціях ЗСУ близько 50 разів, наслідок обстрілів поранений один військовий. Подав у відставку очільник Донеччини Павло Жебрівський. Соціологи не втомлюються публікувати нові й нові президентські рейтинги: кого найбільше підтримують в різних регіонах країни.