20:20
24 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как Кобзон санкций избежал и путь коллегам подсказал. Куда улетают друзья Путина
      Вєсті Кремля
      23:35, 23 января
      Вести. UA: Чем рискует Зеленский. Судный день Януковича
      Вєсті.UA
      19:53, сегодня
      Миллионы на ветер: кто в Днепре отмывает деньги, цинично прикрываясь АТОшниками
      ЦРУ
      09:00, 23 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Детское воспитание – на улице и дома
      Згадати все
      22:41, 22 января
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА

      Выпуск новостей за 19:00: Годовщина теракта в Мариуполе. Двоевластие в Венесуэле

      Выпуск новостей 4 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 24 января по состоянию на 19:00 – четыре года назад в Мариуполе пророссийские боевики из Градов обстреляли жилой массив "Восточный". В Венесуэле лидер оппозиции объявил себя президентом, Хуан Гуайдо – глава Национальной ассамблеи – сделал это на многотысячном митинге в столице страны – Каракасе.

      Также в выпуске:

      Президенту-беглецу Виктору Януковичу придется отсидеть 13 лет в тюрьме за государственную измену.

      Как кандидаты в президенты используют социологические рейтинги в своих интересах.

      Теги: Теракт Венесуэла Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Как завершить войну с Россией: что предлагают кандидаты в президенты
      сегодня , 20:02 Как завершить войну с Россией: что предлагают кандидаты в президенты
      Інна Жолобович 112
      Приговор для Януковича: жизненный путь "легитимного"
      сегодня , 19:44 Приговор для Януковича: жизненный путь "легитимного"
      Ірина Лаб'як 1214
      Что необходимо знать о вакцинации: эксклюзивное интервью с иммунологом
      сегодня , 19:00 Что необходимо знать о вакцинации: эксклюзивное интервью с иммунологом
      59
      Блатна і церковна лексика Порошенка: як президент цинічно уникає теми про корупцією
      сегодня , 18:00 Блатна і церковна лексика Порошенка: як президент цинічно уникає теми про корупцією
      Віталій Шабунін 296
      Україна і Росія: порівнюємо військову міць двох країн
      сегодня , 16:42 Україна і Росія: порівнюємо військову міць двох країн
      Артем Овдієнко 6547
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук