Выпуск новостей за 19:00: Годовщина теракта в Мариуполе. Двоевластие в Венесуэле
В выпуске новостей за 24 января по состоянию на 19:00 – четыре года назад в Мариуполе пророссийские боевики из Градов обстреляли жилой массив "Восточный". В Венесуэле лидер оппозиции объявил себя президентом, Хуан Гуайдо – глава Национальной ассамблеи – сделал это на многотысячном митинге в столице страны – Каракасе.
Также в выпуске:
Президенту-беглецу Виктору Януковичу придется отсидеть 13 лет в тюрьме за государственную измену.
Как кандидаты в президенты используют социологические рейтинги в своих интересах.
Источник: 24 канал
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