Выпуск новостей за 19:00: Годовщина теракта в Мариуполе. Двоевластие в Венесуэле

В выпуске новостей за 24 января по состоянию на 19:00 – четыре года назад в Мариуполе пророссийские боевики из Градов обстреляли жилой массив "Восточный". В Венесуэле лидер оппозиции объявил себя президентом, Хуан Гуайдо – глава Национальной ассамблеи – сделал это на многотысячном митинге в столице страны – Каракасе.

Также в выпуске: Президенту-беглецу Виктору Януковичу придется отсидеть 13 лет в тюрьме за государственную измену. Как кандидаты в президенты используют социологические рейтинги в своих интересах.