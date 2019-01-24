Випуск новин за 19:00: Роковини теракту в Маріуполі. Двовладдя у Венесуелі
У випуску новин за 24 січня станом на 19:00 – чотири роки тому в Маріуполі проросійські бойовики з Градів обстріляли житловий масив "Східний". У Венесуелі лідер опозиції оголосив себе президентом, Хуан Гуайдо – очільник Національної асамблеї – зробив це на багатотисячному мітингу у столиці країни – Каракасі
Також у випуску:
Президенту-втікачу Віктору Януковичу доведеться відсидіти 13 років у в'язниці за державну зраду.
Як кандидати у президенти використовують соціологічні рейтинги у своїх інтересах.
Джерело: 24 канал
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