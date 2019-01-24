20:19
24 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як Кобзон санкцій уник і шлях колегам підказав. Куди відлітають друзі Путіна
      Вєсті Кремля
      23:32, 23 січня
      Вєсті.UA: Чим ризикує Зеленський. Судний день Януковича
      Вєсті.UA
      19:51, сьогодні
      Мільйони на вітер: хто у Дніпрі відмиває гроші, цинічно прикриваючись АТОвцями
      ЦРУ
      09:00, 23 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Дитяче виховання – на вулиці і вдома
      Згадати все
      22:41, 22 січня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА

      Випуск новин за 19:00: Роковини теракту в Маріуполі. Двовладдя у Венесуелі

      Випуск новин 10 Читать новость на русском

      У випуску новин за 24 січня станом на 19:00 – чотири роки тому в Маріуполі проросійські бойовики з Градів обстріляли житловий масив "Східний". У Венесуелі лідер опозиції оголосив себе президентом, Хуан Гуайдо – очільник Національної асамблеї – зробив це на багатотисячному мітингу у столиці країни – Каракасі

      Також у випуску:

      Президенту-втікачу Віктору Януковичу доведеться відсидіти 13 років у в'язниці за державну зраду.

      Як кандидати у президенти використовують соціологічні рейтинги у своїх інтересах. 

      Теги: Теракт Випуск новин Венесуела
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Як завершити війну з Росією: що пропонують кандидати у президенти
      сьогодні , 20:02 Як завершити війну з Росією: що пропонують кандидати у президенти
      Інна Жолобович 336
      Вирок для Януковича: життєвий шлях "легітимного"
      сьогодні , 19:44 Вирок для Януковича: життєвий шлях "легітимного"
      Ірина Лаб'як 5086
      Що необхідно знати про вакцинацію: ексклюзивне інтерв'ю з імунологом
      сьогодні , 19:00 Що необхідно знати про вакцинацію: ексклюзивне інтерв'ю з імунологом
      471
      Блатна і церковна лексика Порошенка: як президент цинічно уникає теми про корупцію
      сьогодні , 18:00 Блатна і церковна лексика Порошенка: як президент цинічно уникає теми про корупцію
      Віталій Шабунін 863
      Україна і Росія: порівнюємо військову міць двох країн
      сьогодні , 16:42 Україна і Росія: порівнюємо військову міць двох країн
      Артем Овдієнко 6533
      Випуск новин за 20:00: Літак з українцями прибув з Кабулу. Жахлива історія на Дніпропетровщині
       23 січня 2018 , 20:54
      Випуск новин за 14:00: Росія не буде платити внески до ПАРЄ. Можливе загострення в зоні АТО
       23 січня 2018 , 15:40
      Випуск новин за 13:00: Роковини вбивства Ноздровської. Вбивство у Вінниці
       1 січня , 13:42
      Випуск новин 31 жовтня станом на 16:30
       31 жовтня 2015 , 17:37
      Випуск новин за 18:00: Аномальні снігопади в Україні. День народження Філарета
       23 січня , 18:27
      Випуск новин за 9:00: Доба на фронті. Українські моряки в полоні РФ
       28 грудня 2018 , 09:50
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук