Випуск новин за 19:00: Роковини теракту в Маріуполі. Двовладдя у Венесуелі

У випуску новин за 24 січня станом на 19:00 – чотири роки тому в Маріуполі проросійські бойовики з Градів обстріляли житловий масив "Східний". У Венесуелі лідер опозиції оголосив себе президентом, Хуан Гуайдо – очільник Національної асамблеї – зробив це на багатотисячному мітингу у столиці країни – Каракасі

Також у випуску: Президенту-втікачу Віктору Януковичу доведеться відсидіти 13 років у в'язниці за державну зраду. Як кандидати у президенти використовують соціологічні рейтинги у своїх інтересах.