Выпуск новостей за 19:00: Голосование на передовой. Нарушения в Кропивницком

В выпуске новостей за 31 марта по состоянию на 19:00 – военнослужащие, находящиеся в зоне проведения операции объединенных сил, впервые смогли принять участие в украинских выборах. В Кропивницком 30 пациентов больницы для ветеранов войны не смогли проголосовать, их не было в избирательных списках.

Также в выпуске: Как голосовали кандидаты в президенты. Как голосуют на президентских выборах украинцы за рубежом. В Украине фиксируют сотни нарушений на выборах.

Источник: 24 канал