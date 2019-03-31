Выпуск новостей за 19:00: Голосование на передовой. Нарушения в Кропивницком
В выпуске новостей за 31 марта по состоянию на 19:00 – военнослужащие, находящиеся в зоне проведения операции объединенных сил, впервые смогли принять участие в украинских выборах. В Кропивницком 30 пациентов больницы для ветеранов войны не смогли проголосовать, их не было в избирательных списках.
Также в выпуске:
Как голосовали кандидаты в президенты.
Как голосуют на президентских выборах украинцы за рубежом.
В Украине фиксируют сотни нарушений на выборах.
Источник: 24 канал
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