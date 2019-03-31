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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПЕТР ПОРОШЕНКО
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПЕТР ПОРОШЕНКО

      Выпуск новостей за 19:00: Голосование на передовой. Нарушения в Кропивницком

      Выпуск новостей 519 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 31 марта по состоянию на 19:00 – военнослужащие, находящиеся в зоне проведения операции объединенных сил, впервые смогли принять участие в украинских выборах. В Кропивницком 30 пациентов больницы для ветеранов войны не смогли проголосовать, их не было в избирательных списках.

      Также в выпуске:

      Как голосовали кандидаты в президенты.

      Как голосуют на президентских выборах украинцы за рубежом.

      В Украине фиксируют сотни нарушений на выборах.

      blog_ava
      Выборы президента Украины 2019: сколько украинцев уже проголосовали
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      Теги: Выборы Президента 2019 Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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