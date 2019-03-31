Випуск новин за 19:00: Голосування на передовій. Порушення у Кропивницькому
У випуску новин за 31 березня станом на 19:00 – військовослужбовці, які перебувають у зоні проведення Операції об'єднаних сил, вперше змогли взяти участь в українських виборах змогли взяти військовослужбовці. У Кропивницькому 30 пацієнтів лікарні для ветеранів війни не змогли проголосувати, їх не було у виборчих списках.
Також у випуску:
Як голосували кандидати у президенти.
Як голосують на президентських виборах українці за кордоном.
В Україні фіксують сотні порушень на виборах.
Джерело: 24 канал
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