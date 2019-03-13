Выпуск новостей за 19:00: Графа "против всех" в бюллетени. Заседание ВСК
В выпуске новостей за 13 марта по состоянию на 19:00 – перед выборами нардепы в бюллетени графу "против всех", что поддерживают немало украинцев. Свидетельство тому – заоблачные рейтинги Зеленского. Депутаты вызвали "на ковер" всех руководителей правоохранительных ведомств, которые по версии журналистов, закрывали за взятки дела о коррупции в оборонке.
Также в выпуске:
В этот день исполняется 5 лет со дня первой смерти на Донбассе украинского активиста.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии