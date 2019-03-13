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      BREXIT КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      Выпуск новостей за 19:00: Графа "против всех" в бюллетени. Заседание ВСК

      Выпуск новостей 23 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 13 марта по состоянию на 19:00 – перед выборами нардепы в бюллетени графу "против всех", что поддерживают немало украинцев. Свидетельство тому – заоблачные рейтинги Зеленского. Депутаты вызвали "на ковер" всех руководителей правоохранительных ведомств, которые по версии журналистов, закрывали за взятки дела о коррупции в оборонке.

      Также в выпуске:

      В этот день исполняется 5 лет со дня первой смерти на Донбассе украинского активиста.

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      Теги: Выпуск новостей Коррупционные схемы в Укроборонпроме Верховная Рада Выборы Президента 2019
      Источник: 24 канал
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