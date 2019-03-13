Випуск новин за 19:00: Графа "проти всіх" у бюлетені. Засідання ТСК

У випуску новин за 13 березня станом на 19:00 – перед виборами нардепи пропонують повернути до бюлетнів графу "проти всіх", що пітримує чимало українців. Свідчення тому – захмарні рейтинги Зеленського. Депутати викликали "на килим" всіх очільників правоохоронних відомств, які за версією журналістів, закривали за хабарі справи про корупцію в оборонці.

Також у випуску: Цього дня минає 5 років від дня першої смерті на Донбасі українського активіста.