Випуск новин за 19:00: Графа "проти всіх" у бюлетені. Засідання ТСК
У випуску новин за 13 березня станом на 19:00 – перед виборами нардепи пропонують повернути до бюлетнів графу "проти всіх", що пітримує чимало українців. Свідчення тому – захмарні рейтинги Зеленського. Депутати викликали "на килим" всіх очільників правоохоронних відомств, які за версією журналістів, закривали за хабарі справи про корупцію в оборонці.
Також у випуску:
Цього дня минає 5 років від дня першої смерті на Донбасі українського активіста.
Джерело: 24 канал
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