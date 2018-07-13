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Выпуск новостей за 19:00: Гройсман о "евробляхах". Помилование Олега Сенцова

Выпуск новостей 41 Читати новину українською

В выпуске новостей за 13 июля по состоянию на 19:00 – премьер-министр Владимир Гройсман пообещал решить проблему нерастаможенных автомобилей на иностранных номерах. Мать Олега Сенцова попросила Владимира Путина помиловать ее сына, а российские СМИ обнародовали уникальное видео с пленником.

Также в выпуске:

Самые громкие провалы Чемпионата мира по футболу в России.

Украинскому режиссеру Олегу Сенцову 42 года. Это уже четвертый день рождения, который он встречает в тюремных стенах.

Верховная Рада приняла два законопроекта о "евробляхах".

Теги: Иностранные номера Выпуск новостей Украина – Россия Украинцы в плену РФ заложники Олег Сенцов Владимир Гройсман
Источник: 24 канал
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