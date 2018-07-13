Выпуск новостей за 19:00: Гройсман о "евробляхах". Помилование Олега Сенцова
В выпуске новостей за 13 июля по состоянию на 19:00 – премьер-министр Владимир Гройсман пообещал решить проблему нерастаможенных автомобилей на иностранных номерах. Мать Олега Сенцова попросила Владимира Путина помиловать ее сына, а российские СМИ обнародовали уникальное видео с пленником.
Также в выпуске:
Самые громкие провалы Чемпионата мира по футболу в России.
Украинскому режиссеру Олегу Сенцову 42 года. Это уже четвертый день рождения, который он встречает в тюремных стенах.
Верховная Рада приняла два законопроекта о "евробляхах".
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии