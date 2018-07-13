Випуск новин за 19:00: Гройсман про "євробляхи". Помилування Олега Сенцова

У випуску новин за 13 липня станом на 19:00 – прем'єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв вирішити проблему нерозмитнених автомобілей на іноземних номерах. Мати Олега Сенцова попросила Володмира Путіна помилувати її сина, а російські ЗМІ оприлюднили унікальне відео із бранцем.

Також у випуску: Найгучніші провали Чемпіонату світу з футболу у Росії. Український режисер Олегу Сенцову 42 роки. Це вже четвертий день народження, який він зустрічає у тюремних стінах. Верховна Рада прийняла два законопроекти про "євробляхи".