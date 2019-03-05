Выпуск новостей за 19:00: хищение в "Укроборонпроме". Рейтинг Зеленского
В выпуске новостей за 5 марта по состоянию на 19:00 – со скандалом о хищениях в "Укроборонпроме" оказалось, что обнародованные журналистами факты не являются чем-то новым для правоохранительных органов. Относительно этих сделок прокуратурой были заведены по меньшей мере 5 производств. За четыре недели до президентских выборов шоу-мен Владимир Зеленский продолжает лидировать в рейтинге.
Также в выпуске:
В Киеве убили бизнесмена Сергея Киселева, который является владельцем ювелирной фирмы и ранее был связан со скандальным делом "бриллиантовых прокуроров".
Источник: 24 Канал
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