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      Выпуск новостей за 19:00: хищение в "Укроборонпроме". Рейтинг Зеленского

      Выпуск новостей 50 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 5 марта по состоянию на 19:00 – со скандалом о хищениях в "Укроборонпроме" оказалось, что обнародованные журналистами факты не являются чем-то новым для правоохранительных органов. Относительно этих сделок прокуратурой были заведены по меньшей мере 5 производств. За четыре недели до президентских выборов шоу-мен Владимир Зеленский продолжает лидировать в рейтинге.

      Также в выпуске:

      В Киеве убили бизнесмена Сергея Киселева, который является владельцем ювелирной фирмы и ранее был связан со скандальным делом "бриллиантовых прокуроров".

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      Теги: Коррупция Коррупционные схемы в Укроборонпроме Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Выпуск новостей
      Источник: 24 Канал
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