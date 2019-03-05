Випуск новин за 19:00: Розкрадання в "Укроборонпромі". Рейтинг Зеленського

У випуску новин за 5 березня станом на 19:00 – із скандалом щодо розкрадань в "Укроборонпромі" виявилося, що оприлюднені журналістами факти не є чимось новим для правоохоронних органів. Щодо цих оборудок прокуратурою були заведені щонайменше 5 проваджень. За чотири тижні до президентських виборів шоу-мен Володимир Зеленський продовжує лідирувати у рейтингу політичних вподобань українців.

Також у випуску: У Києві вбили бізнесмена Сергія Кисельова, якиє є власником ювелірної фірми і раніше був пов'язаний зі скандальною справою "діамантових прокурорів".