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      Випуск новин за 19:00: Розкрадання в "Укроборонпромі". Рейтинг Зеленського

      Випуск новин 57 Читать новость на русском

      У випуску новин за 5 березня станом на 19:00 – із скандалом щодо розкрадань в "Укроборонпромі" виявилося, що оприлюднені журналістами факти не є чимось новим для правоохоронних органів. Щодо цих оборудок прокуратурою були заведені щонайменше 5 проваджень. За чотири тижні до президентських виборів шоу-мен Володимир Зеленський продовжує лідирувати у рейтингу політичних вподобань українців.

      Також у випуску:

      У Києві вбили бізнесмена Сергія Кисельова, якиє є власником ювелірної фірми і раніше був пов'язаний зі скандальною справою "діамантових прокурорів".

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      Теги: Корупція Корупційні схеми в Укроборонпромі Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський Випуск новин
      Джерело: 24 Канал
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