Выпуск новостей за 19:00: Инициативы президента Зеленского. Годовщина теракта в США
В выпуске новостей за 11 сентября по состоянию на 19:00 – Зеленский подписал законопроект об отмене депутатской неприкосновенности, согласовал назначение Чумака на должность военного прокурора, а также направил в Раду представление с требованием досрочно распустить ЦИК. В 2001 году 19 радикальных мусульман изменили ход истории 21 века. Теракты 11 сентября стали знаковым событием для человечества.
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По данным ООН, более половины украинцев живет за чертой бедности.
Источник: 24 канал
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