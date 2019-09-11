Випуск новин за 19:00: Ініціативи президента Зеленського. Роковини теракту у США
У випуску новин за 11 вересня станом на 19:00 – президент Зеленський підписав законопроєкт про скасування депутатської недоторканності, погодив призначення Чумака на посаду військового прокурора, а також направив у Раду подання з вимогою достроково розпустити ЦВК. У 2001 році 19 радикальних мусульман змінили хід історії 21 століття. Теракти 11 вересня стали знаковою подією для всього людства.
Також у випуску:
За даними ООН, понад половина українців живе за межею бідності.
Джерело: 24 канал
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