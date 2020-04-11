Выпуск новостей за 19:00: Инспекция Зеленским военного госпиталя. Праздники в изоляции

В выпуске новостей за 11 апреля по состоянию на 19:00 – Президент Владимир Зеленский проинспектировал работу военного госпиталя для больных коронавирусом на фронте. Об этом сообщили на сайте Офиса Президента. Христиане западного обряда готовятся к празднованию Пасхи в условиях пандемии и вынужденной изоляции. А это означает никаких походов в храмы и семейных застолий.

Также в выпуске: Из-за коронавируса в этом году не состоится культовый фестиваль "Burning Man" в США. Увидеть Гималаи впервые за три десятилетия. Жителям городка Пенджаб на севере Индии открылся вид гор. Пожар в Чернобыльской зоне будет стоить государству десятки миллионов гривен.