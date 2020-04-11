19:51
11 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Випуск новин за 19:00: Інспекція Зеленським військового шпиталю. Свята в ізоляції

      Випуск новин -

      У випуску новин за 11 квітня станом на 19:00 – Президент Володимир Зеленський проінспектував роботу військового шпиталю для хворих на коронавірус на фронті. Про це повідомили на сайті Офісу Президента. Християни західного обряду готуються до святкування Великодня в умовах пандемії і вимушеної ізоляції. А це означає жодних походів до храмів та без сімейного застіллям..

      Також у випуску:

      Через коронавірус цьогоріч не відбудеться культовий фестиваль "Burning Man" в США.

      Побачити Гімалаї вперше за три десятиліття. Для жителів містечка Пенджаб, що на півночі Індії, відкрився краєвид гір.

      Пожежа в Чорнобильській зоні коштуватиме державі десятки мільйонів гривень.

      Теги: Володимир Зеленський Випуск новин
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 18:51 Чорнобильська зона палає вже восьмий день: останні новини і відео
      Новини України 48338
      сьогодні , 14:01 Вербна неділя: як українцям святкувати в умовах карантину
      Новини України 4607
      сьогодні , 16:57 Коронавірус на Миколаївщині: збори релігійної громади могли стати причиною спалаху
      Новини України 3147
      сьогодні , 15:39 Коронавірус в Росії: зафіксували новий антирекорд
      Лікування 200575
      сьогодні , 17:07 Коронавірус у Миколаївській області: перші 2 хворих перебувають у реанімації
      Медицина 7626
      сьогодні , 15:04 На кордоні з Угорщиною утворилися черги: українці їдуть додому на Великдень – фото, відео
      Новини України 9313
      сьогодні , 13:33 Спалах коронавірусу в Білорусі: за добу кількість померлих та заражених зросла
      Лікування 18331
      сьогодні , 15:05 "Король контрабанди" Закарпаття загинув у ДТП, – ЗМІ: фото
      Новини України 5712
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 19:00 Що руйнує плани на майбутнє?
      Наталія Кадя
      сьогодні , 16:00 Громадська активність головного мозку: хто може ховатися за словом "активіст"
      Стельмах Сергій