Випуск новин за 19:00: Інспекція Зеленським військового шпиталю. Свята в ізоляції

У випуску новин за 11 квітня станом на 19:00 – Президент Володимир Зеленський проінспектував роботу військового шпиталю для хворих на коронавірус на фронті. Про це повідомили на сайті Офісу Президента. Християни західного обряду готуються до святкування Великодня в умовах пандемії і вимушеної ізоляції. А це означає жодних походів до храмів та без сімейного застіллям..

Також у випуску: Через коронавірус цьогоріч не відбудеться культовий фестиваль "Burning Man" в США. Побачити Гімалаї вперше за три десятиліття. Для жителів містечка Пенджаб, що на півночі Індії, відкрився краєвид гір. Пожежа в Чорнобильській зоні коштуватиме державі десятки мільйонів гривень.