Випуск новин за 19:00: Інспекція Зеленським військового шпиталю. Свята в ізоляції
У випуску новин за 11 квітня станом на 19:00 – Президент Володимир Зеленський проінспектував роботу військового шпиталю для хворих на коронавірус на фронті. Про це повідомили на сайті Офісу Президента. Християни західного обряду готуються до святкування Великодня в умовах пандемії і вимушеної ізоляції. А це означає жодних походів до храмів та без сімейного застіллям..
Також у випуску:
Через коронавірус цьогоріч не відбудеться культовий фестиваль "Burning Man" в США.
Побачити Гімалаї вперше за три десятиліття. Для жителів містечка Пенджаб, що на півночі Індії, відкрився краєвид гір.
Пожежа в Чорнобильській зоні коштуватиме державі десятки мільйонів гривень.
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