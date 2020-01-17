Выпуск новостей за 19:00: Исчезли ли игорные заведения. Отставка Бабак

В выпуске новостей за 17 января по состоянию на 19:00 – все игорные заведения по Украине приказали закрыть почти месяц назад. Впрочем, уже за несколько недель в сети появились сообщения о новых таких заведениях, просто с другими названиями. Профильный комитет рекомендовал Раде назначить Дениса Шмыгаля на должность вице-премьер-министра, министра развития общин и территорий вместо Алены Бабак.

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