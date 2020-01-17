Випуск новин за 19:00: Чи зникли гральні заклади. Відставка Бабак

У випуску новин за 17 січня станом на 19:00 – усі гральні заклади по Україні наказали закрити майже місяць тому. Утім, уже за кілька тижнів у мережі з'явились повідомлення про нові такі заклади, просто з іншими назвами. Профільний комітет рекомендував Раді призначити Дениса Шмигаля на посаду віцепрем'єр-міністра, міністра розвитку громад і територій України замість Альони Бабак.

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В НБУ вважають, що курс гривні цього року може зміцнитися. Журналісти дізнались, як це вплине на економіку та на скільки максимально може зміцнитися гривня.

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