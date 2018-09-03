Выпуск новостей за 19:00: Изменения в Конституции. Новая украинская школа
В выпуске новостей за 3 сентября по состоянию на 19:00 – Петр Порошенко решил изменить Конституцию Украины. Он предлагает прописать в Основном Законе евро-интеграции Украины и вступлении в НАТО. В государственных учреждениях с этого года начнутся изменения – с одноместными партами, без красных ручек и без оценок в первом классе. Но набирает обороты и частное школьное образование.
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Источник: 24 канал
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