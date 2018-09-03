Выпуск новостей за 19:00: Изменения в Конституции. Новая украинская школа

В выпуске новостей за 3 сентября по состоянию на 19:00 – Петр Порошенко решил изменить Конституцию Украины. Он предлагает прописать в Основном Законе евро-интеграции Украины и вступлении в НАТО. В государственных учреждениях с этого года начнутся изменения – с одноместными партами, без красных ручек и без оценок в первом классе. Но набирает обороты и частное школьное образование.

Также в выпуске: Лоукост Ryanair совершил первый рейс из Украины.



Бюджетников заставляли идти на церемонию похорон Захарченко под угрозой невыплаты им зарплат.