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      НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВИКТОР ЯНУКОВИЧ
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      НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВИКТОР ЯНУКОВИЧ

      Выпуск новостей за 19:00: Изменения в Конституцию. Убийство Гандзюк

      Выпуск новостей 6 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 7 февраля по состоянию на 19:00 – народные депутаты окончательно одобрили изменения в Конституцию относительно ЕС и НАТО – их поддержали 334 народных избранника, еще у одного не сработала карточка. Полгода прошло с нападения на Екатерину Гандзюк и три месяца со дня ее смерти, а ответа на вопрос – кто приказал облить 33-летнюю женщину кислотой – до сих пор нет.

      Также в выпуске:

      В Украине начали действовать новые правила обмена валют.

      blog_ava
      Главные новости 6 февраля: пресс-конференция Януковича и победа украинских военных
      сегодня
      4829
      Теги: Екатерина Гандзюк Законодательство Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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