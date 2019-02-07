Выпуск новостей за 19:00: Изменения в Конституцию. Убийство Гандзюк

В выпуске новостей за 7 февраля по состоянию на 19:00 – народные депутаты окончательно одобрили изменения в Конституцию относительно ЕС и НАТО – их поддержали 334 народных избранника, еще у одного не сработала карточка. Полгода прошло с нападения на Екатерину Гандзюк и три месяца со дня ее смерти, а ответа на вопрос – кто приказал облить 33-летнюю женщину кислотой – до сих пор нет.

Также в выпуске: В Украине начали действовать новые правила обмена валют.