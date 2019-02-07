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      НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІКТОР ЯНУКОВИЧ
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      Випуск новин за 19:00: Зміни до Конституції. Вбивство Гандзюк

      Випуск новин 61 Читать новость на русском

      У випуску новин за 7 лютого станом на 19:00 – народні депутати остаточно схвалили зміни до Конституції щодо ЄС та НАТО – їх підтримали 334 народні обранці, ще в одного не спрацювала картка. Пів року минуло від нападу на Катерину Гандзюк і три місяці від дня її смерті, а відповіді на запитання – хто наказав облити 33-річну жінку кислотою – досі не має.

      Також у випуску:

      В Україні почали діяти нові правила обміну валют.

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      Теги: Випуск новин Законодавство Катерина Гандзюк
      Джерело: 24 канал
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