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      КОАЛИЦИЯ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      Выпуск новостей за 19:00: Изменения в Верховной Раде. Протест в России

      Выпуск новостей 19 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 17 мая по состоянию на 19:00 – партия "Народный фронт" заявила о своем выходе из парламентской коалиции "Европейская Украина". В Екатеринбурге протестовали против строительства храма святой Екатерины на территории сквера возле местного Театра драмы.

      Также в выпуске:

      В Харькове хотят отменить декоммунизацию. В частности, в городе может снова появиться проспект Генерала Жукова, который уже несколько лет называется именем Петра Григоренко.

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      Теги: Выпуск новостей Верховная Рада
      Источник: 24 канал
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