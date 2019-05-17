Выпуск новостей за 19:00: Изменения в Верховной Раде. Протест в России

В выпуске новостей за 17 мая по состоянию на 19:00 – партия "Народный фронт" заявила о своем выходе из парламентской коалиции "Европейская Украина". В Екатеринбурге протестовали против строительства храма святой Екатерины на территории сквера возле местного Театра драмы.

Также в выпуске: В Харькове хотят отменить декоммунизацию. В частности, в городе может снова появиться проспект Генерала Жукова, который уже несколько лет называется именем Петра Григоренко.

Источник: 24 канал