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      КОАЛІЦІЯ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      Випуск новин за 19:00: Зміни у Верховній Раді. Протест у Росії

      Випуск новин 46 Читать новость на русском

      У випуску новин за 17 травня станом на 19:00 – партія "Народний фронт" заявила про свій вихід з парламентської коаліції "Європейська Україна". В Єкатеринбурзі протестували проти будівництва храму святої Катерини на території скверу біля місцевого Театру драми.

      Також у випуску:

      У Харкові хочуть скасувати декомунізацію. Зокрема, у місті може знову з'явитись проспект Генерала Жукова, який уже кілька років названий іменем Петра Григоренка.

       

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      Теги: Випуск новин Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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