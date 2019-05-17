Випуск новин за 19:00: Зміни у Верховній Раді. Протест у Росії
У випуску новин за 17 травня станом на 19:00 – партія "Народний фронт" заявила про свій вихід з парламентської коаліції "Європейська Україна". В Єкатеринбурзі протестували проти будівництва храму святої Катерини на території скверу біля місцевого Театру драми.
Також у випуску:
У Харкові хочуть скасувати декомунізацію. Зокрема, у місті може знову з'явитись проспект Генерала Жукова, який уже кілька років названий іменем Петра Григоренка.
Джерело: 24 канал
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