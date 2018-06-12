Выпуск новостей за 19:00: Ядерное разоружение КНДР. Планы экс-министра Данилюка
В выпуске новостей за 12 июня по состоянию на 19:00 – США предоставляют КНДР гарантии безопасности в обмен на ядерное разоружение. Экс-министр Александр Данилюк рассказал о своих дальнейших планах.
Также в выпуске:
Ситуация на фронте.
Как теперь нужно вести "ответный огонь".
Новые правила полетов дронов-беспилотников.
Источник: 24 канал
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