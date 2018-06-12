Випуск новин за 19:00: Ядерне роззброєння КНДР. Плани екс-міністра Данилюка
У випуску новин за 12 червня станом на 19:00 – США надають КНДР гарантії безпеки в обмін на ядерне роззброєння. Екс-міністр Олександр Данилюк розповів про свої подальші плани.
Також у випуску:
Ситуація на фронті.
Як тепер потрібно вести "вогонь у відповідь".
Нові правила польотів дронів-безпілотників.
Джерело: 24 канал
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