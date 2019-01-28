Выпуск новостей за 19:00: Эффективность работы НАПК. Земля для "псевдоатовца"
В выпуске новостей за 28 января по состоянию на 19:00 – НАПК должна бы изучать незаконные доходы чиновников, судей, министров и привлекать их к уголовной ответственности, однако, орган превратился в "кришевателя" коррупции. "Псевдоатовец" Павел Никитин получил большой кусок земли от председателя Львовской областной государственной администрации.
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Украинский музыкант Святослав Вакарчук официально заявил, что решил не баллотироваться на пост президента в 2019 году.
Источник: 24 канал
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