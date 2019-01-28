Випуск новин за 19:00: Ефективність роботи НАЗК. Земля для "псевдоатовця"
У випуску новин за 28 січня станом на 19:00 – НАЗК мав би вивчати незаконні статки чиновників, суддів, міністрів та притягати їх до кримінальної відповідальності, однак, орган перетворився на "кришувальника" корупції. "Псевдоатовець" Павло Нікітін отримав великий шматок землі від голови Львівської обласної державної адміністрації.
Також у випуску:
Український музикант Святослав Вакарчук офіційно заявив, що вирішив не балотуватися на посаду президента у 2019 році.
Джерело: 24 канал
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