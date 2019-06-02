Выпуск новостей за 19:00: Экономические риски для Украины. Средневековые рыцари в Николаеве

В выпуске новостей за 2 июня по состоянию на 19:00 – украинцы вместе с новым президентом получили политический кризис. А где политическая нестабильность, там и экономические риски. Министерство финансов уже закупило украинские облигации на рекордно малую сумму – один миллиард гривен. Настоящие рыцарские доспехи, мечи и топоры и никакой имитации. Фестиваль средневекового боя состоялся в Николаеве.

Также в выпуске: На рок-фестивале "Козак-фест" погиб человек и еще двое травмированы. Полицейский из ружья ранил мальчика в голову. Коридором позора харьковчане встретили съезд партии Геннадия Труханова и Геннадия Кернеса – "Доверяй делам". К украинскому политзаключенному Кремля Роману Сущенко приехали жена и дочь.

Источник: 24 канал