Випуск новин за 19:00: Економічні ризики для України. Середньовічні лицарі в Миколаєві

У випуску новин за 2 червня станом на 19:00 – українці разом із новим президентом отримали політичну кризу. А де політична нестабільність, там й економічні ризики. Міністерство фінансів вже закупило українські облігації на рекордно малу суму – один мільярд гривень. Справжні лицарські обладунки, мечі та сокири та ніякої імітації. Фестиваль середньовічного бою відбувся у Миколаєві.

Також у випуску: На рок-фестивалі "Козак-фест" загинула людина та ще двоє травмовані. Поліцейський з рушниці поранив хлопчика в голову. Коридором ганьби харків'яни зустріли з'їзд партії Геннадія Труханова та Геннадія Кернеса – "Довіряй ділам". До українського політв'язня Кремля Романа Сущенка приїхали дружина та донька.

Джерело: 24 канал