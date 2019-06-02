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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НОВИНИ ХАРКОВА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      Випуск новин за 19:00: Економічні ризики для України. Середньовічні лицарі в Миколаєві

      Випуск новин 122 Читать новость на русском

      У випуску новин за 2 червня станом на 19:00 – українці разом із новим президентом отримали політичну кризу. А де політична нестабільність, там й економічні ризики. Міністерство фінансів вже закупило українські облігації на рекордно малу суму – один мільярд гривень. Справжні лицарські обладунки, мечі та сокири та ніякої імітації. Фестиваль середньовічного бою відбувся у Миколаєві.

      Також у випуску:

      На рок-фестивалі "Козак-фест" загинула людина та ще двоє травмовані.

      Поліцейський з рушниці поранив хлопчика в голову.

      Коридором ганьби харків'яни зустріли з'їзд партії Геннадія Труханова та Геннадія Кернеса – "Довіряй ділам".

      До українського політв'язня Кремля Романа Сущенка приїхали дружина та донька.

      blog_ava
      Зеленський другі вихідні поспіль розважається: президент відвідав концерт Монатіка
      2 червня
      18129
      Теги: Випуск новин Міністерство фінансів України
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 2 червня
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