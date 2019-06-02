Випуск новин за 19:00: Економічні ризики для України. Середньовічні лицарі в Миколаєві
У випуску новин за 2 червня станом на 19:00 – українці разом із новим президентом отримали політичну кризу. А де політична нестабільність, там й економічні ризики. Міністерство фінансів вже закупило українські облігації на рекордно малу суму – один мільярд гривень. Справжні лицарські обладунки, мечі та сокири та ніякої імітації. Фестиваль середньовічного бою відбувся у Миколаєві.
Також у випуску:
На рок-фестивалі "Козак-фест" загинула людина та ще двоє травмовані.
Поліцейський з рушниці поранив хлопчика в голову.
Коридором ганьби харків'яни зустріли з'їзд партії Геннадія Труханова та Геннадія Кернеса – "Довіряй ділам".
До українського політв'язня Кремля Романа Сущенка приїхали дружина та донька.
Джерело: 24 канал
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