Выпуск новостей за 19:00: Электромобильный бум в Украине. Память Героев Небесной Сотни
В выпуске новостей за 14 ноября за 19:00 – В Украине электромобильный бум, за предыдущий год электрокаров стало значительно больше, теперь их более 9 тысяч. 21 ноября будут отмечать пятую годовщину Евромайдана, однако мемориала украинским героям до сих пор нет.
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Источник: 24 канал
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