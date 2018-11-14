Выпуск новостей за 19:00: Электромобильный бум в Украине. Память Героев Небесной Сотни

В выпуске новостей за 14 ноября за 19:00 – В Украине электромобильный бум, за предыдущий год электрокаров стало значительно больше, теперь их более 9 тысяч. 21 ноября будут отмечать пятую годовщину Евромайдана, однако мемориала украинским героям до сих пор нет.

Также в выпуске: В Киеве произошло более 300 аварий и ДТП из-за большого снегопада, но жители города радуются погодным изменениям.