Випуск новин за 19:00: Електромобільний бум в Україні. Пам'ять Героїв Небесної Сотні

У випуску новин за 14 листопада за 19:00 – В Україні електромобільний бум, за попередній рік електрокарів стало значно більше, тепер їх понад 9 тисяч. 21 листопада відзначатимуть п'яту річницю Євромайдану, проте меморіалу українським героям досі немає.

Також у випуску: У Києві трапилося понад 300 аварій та ДТП через великий снігопад, але мешканці міста радіють погоднім змінам.