Выпуск новостей за 19:00: Эпидемия кори в Украине. Деньги на армию
В выпуске новостей за 23 января по состоянию на 19:00 – сейчас Украина на пороге эпидемии кори, ведь только за первые дни 2019 года от этой смертельной болезни умерло пятеро украинцев, а более 10 тысяч – заболели. В 2019 году планируется выделить 100 миллиардов гривен на армию. Россия – с которой мы воюем – потратит в десять раз больше.
Также в выпуске:
В Украину вернулась непогода – большинство областей засыпало снегом.
Источник: 24 канал
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