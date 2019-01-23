Выпуск новостей за 19:00: Эпидемия кори в Украине. Деньги на армию

В выпуске новостей за 23 января по состоянию на 19:00 – сейчас Украина на пороге эпидемии кори, ведь только за первые дни 2019 года от этой смертельной болезни умерло пятеро украинцев, а более 10 тысяч – заболели. В 2019 году планируется выделить 100 миллиардов гривен на армию. Россия – с которой мы воюем – потратит в десять раз больше.

Также в выпуске: В Украину вернулась непогода – большинство областей засыпало снегом.