Випуск новин за 19:00: Епідемія кору в Україні. Гроші на армію
У випуску новин за 23 січня станом на 19:00 – нині Україна на порозі епідемії кору, адже лише за перші дні 2019 року від цієї смертельної хвороби померли п'ятеро українців, а понад 10 тисяч – захворіли. У 2019 році планують виділити 100 мільярдів гривень на армію. Росія – із якою ми воюємо – витратить вдесятеро більше.
Також у випуску:
В Україну повернулася негода – більшість областей засипало снігом.
Джерело: 24 канал
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