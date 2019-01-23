21:36
23 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НЕГОДА В УКРАЇНІ КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Кого Путін відправить у космос. Картографічний кримінал
      Вєсті Кремля
      22:52, 22 січня
      Вєсті.UA: Еволюція Бойка від шістки до тринадцятки. Інтерв'ю возгордоненого Луценка
      Вєсті.UA
      19:38, сьогодні
      Мільйони на вітер: хто у Дніпрі відмиває гроші, цинічно прикриваючись АТОвцями
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Дитяче виховання – на вулиці і вдома
      Згадати все
      22:41, 22 січня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      НЕГОДА В УКРАЇНІ КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Випуск новин за 19:00: Епідемія кору в Україні. Гроші на армію

      Випуск новин 69 Читать новость на русском

      У випуску новин за 23 січня станом на 19:00 – нині Україна на порозі епідемії кору, адже лише за перші дні 2019 року від цієї смертельної хвороби померли п'ятеро українців, а понад 10 тисяч – захворіли. У 2019 році планують виділити 100 мільярдів гривень на армію. Росія – із якою ми воюємо – витратить вдесятеро більше.

      Також у випуску:

      В Україну повернулася негода – більшість областей засипало снігом.

      Теги: Гроші Випуск новин Збройні сили України Кір Епідемія
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Київ у полоні негоди: де ж була снігоприбиральна техніка?
      сьогодні , 20:30 Київ у полоні негоди: де ж була снігоприбиральна техніка?
      Артем Овдієнко 1882
      Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика
      сьогодні , 20:03 Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика
      Ірина Полицька 90181
      Як вберегтися від кору: все про вакцинацію
      сьогодні , 17:54 Як вберегтися від кору: все про вакцинацію
      Яніна Ткачук 4426
      Кому заважає Книга відгуків і пропозицій
      сьогодні , 19:01 Кому заважає Книга відгуків і пропозицій
      Ірина Поліщук 247
      Be in trend: словничок fashion-термінів
      сьогодні , 18:00 Be in trend: словничок fashion-термінів
      Юлія Турелик 339
      Випуск новин за 20:00: Літак з українцями прибув з Кабулу. Жахлива історія на Дніпропетровщині
       23 січня 2018 , 20:54
      Випуск новин за 14:00: Росія не буде платити внески до ПАРЄ. Можливе загострення в зоні АТО
       23 січня 2018 , 15:40
      Випуск новин 31 жовтня станом на 16:30
       31 жовтня 2015 , 17:37
      Випуск новин за 13:00: Роковини вбивства Ноздровської. Вбивство у Вінниці
       1 січня , 13:42
      Випуск новин за 18:00: Аномальні снігопади в Україні. День народження Філарета
       сьогодні , 18:27
      Випуск новин за 9:00: Доба на фронті. Українські моряки в полоні РФ
       28 грудня 2018 , 09:50
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук