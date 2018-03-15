Выпуск новостей за 19:00: Кадровые решения парламента. Санкции США против России
Выпуск новостей 20:23, сегодня 51 Читати новину українською
В выпуске новостей за 15 марта по состоянию на 19:00 – Верховная Рада в четверг, 15 марта, избрала нового главу Нацбанка Украины Якова Смолия, а также уволила Валерию Гонтареву с должности главы НБУ. Министерство финансов США расширило список санкций в отношении России. В частности, в список внесли 14 физических лиц и одну организацию.
Также в выпуске:
Самые влиятельные страны мира обвинили Россию в химической атаке.
Савченко исключили из комитета нацбезопасности.
Европа ищет новых поставщиков газа.
Великобритания вводит санкции против Москвы.
Источник: 24 Канал
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