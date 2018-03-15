Випуск новин за 19:00: Кадрові рішення парламенту. Санкції США проти Росії
Випуск новин 20:20, сьогодні 79 Читать новость на русском
У випуску новин за 15 березня станом на 19:00 – Верховна Рада у четвер, 15 березня, обрала нового голову Нацбанку України Якова Смолія, а також звільнила Валерію Гонтареву з посади голови НБУ. Міністерство фінансів США розширило список санкцій щодо Росії. Зокрема, до списку внесли 14 фізичних осіб та одну організацію.
Також у випуску:
Найвпливовіші країни світу звинуватили Росію в хімічній атаці.
Савченко виключили з комітету Нацбезпеки.
Європа шукає нових постачальників газу.
Британія запроваджує санкції проти Москви.
Джерело: 24 Канал
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