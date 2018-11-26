Выпуск новостей за 19:00 Как освещает конфликт российское телевидение
В выпуске новостей за 26 ноября по состоянию на 19:00 – В западных государствах осудили агрессивные действия российских военных в Керченском проливе. А в России открещиваются от любой ответственности и обвиняют Украину.
Также в выпуске:
Порошенко обратился к украинцам и отметил, что будет предлагать ввести военное положение не на 60 дней, а лишь на 30.
"Радикалы" Олега Ляшко блокировали трибуну и спикеру, требуя объявления перерыва перед выступлением президента, и добились своего – после часа блокировки Андрей Парубий таки объявил перерыв.
Какие зменения в жизни украинцев внесет военное положение.
Источник: 24 канал
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