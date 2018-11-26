Випуск новин за 19:00: Як висвітлює конфлікт російське телебачення
У випуску новин за 26 листопада станом на 19:00 – В західних державах засудили агресивні дії російських військовиків в Керченській протоці. А в Росії відхрещуються від будь-якої відповідальності і називають виними Україну.
Також у випуску:
Порошенко звернувся до українців і зазначив, що пропонуватиме ввести воєнний стан не на 60 днів, а лише на 30.
"Радикали" Олега Ляшка блокували трибуну і спікера, вимагаючи оголошення перерви перед виступом президента, і домоглися свого – після години блокування Андрій Парубій таки оголосив перерву.
Які зміни в життя українців внесе воєнний стан.
Джерело: 24 канал
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