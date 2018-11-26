Випуск новин за 19:00: Як висвітлює конфлікт російське телебачення

Порошенко звернувся до українців і зазначив, що пропонуватиме ввести воєнний стан не на 60 днів, а лише на 30.

"Радикали" Олега Ляшка блокували трибуну і спікера, вимагаючи оголошення перерви перед виступом президента, і домоглися свого – після години блокування Андрій Парубій таки оголосив перерву.

Які зміни в життя українців внесе воєнний стан.