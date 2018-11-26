20:51
26 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. МашоПутін. Підсолений Кадиров
      Вєсті Кремля
      11:57, 25 листопада
      Вєсті.UA. Чемпіон з хитрості Продан. Обурливий лист Геращенка до Британії
      Вєсті.UA
      20:23, сьогодні
      Як мільйонер Захур та його дружина Камалія стали жертвами будівельної афери Міноборони
      ЦРУ
      09:00, 23 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Баскетбол як тренд
      Згадати все
      23:13, 23 листопада
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Випуск новин за 19:00: Як висвітлює конфлікт російське телебачення

      Випуск новин 159 Читать новость на русском

      У випуску новин за 26 листопада станом на 19:00 – В західних державах засудили агресивні дії російських військовиків в Керченській протоці. А в Росії відхрещуються від будь-якої відповідальності і називають виними Україну.

      Також у випуску: 

      Порошенко звернувся до українців і зазначив, що пропонуватиме ввести воєнний стан не на 60 днів, а лише на 30.

      "Радикали" Олега Ляшка блокували трибуну і спікера, вимагаючи оголошення перерви перед виступом президента, і домоглися свого – після години блокування Андрій Парубій таки оголосив перерву.

      Які зміни в життя українців внесе воєнний стан.

      Теги: Україна – Росія Випуск новин
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Випуск новин за 20:00: Літак з українцями прибув з Кабулу. Жахлива історія на Дніпропетровщині
       23 січня , 20:54
      Випуск новин за 14:00: Росія не буде платити внески до ПАРЄ. Можливе загострення в зоні АТО
       23 січня , 15:40
      Випуск новин 13 березня станом на 13:00
       13 березня 2015 , 13:41
      Підсумковий випуск новин за 19:00: Протести у Києві. Обшуки у корпорації Дубневичів
       5 квітня 2017 , 20:24
      Випуск новин 22 вересня станом на 15:00
       22 вересня 2014 , 16:00
      Випуск новин 17 вересня станом на 18:00
       17 вересня 2014 , 19:01
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук