Выпуск новостей за 19:00: Кандидат на пост премьера. Обучение спасателей

В выпуске новостей за 9 июня, по состоянию на 19:00 – кандидата на пост премьера команда Владимира Зеленского определит уже после выборов и формирования в парламенте новой коалиции. Спасатели в Мариуполе вместе с медиками и коммунальщиками устроили обучения. Они спасали псевдо утопленника, а также искали взрывоопасные предметы в воде.

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Источник: 24 канал