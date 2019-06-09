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      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ЕВРО-2020 АВТО ПОЛИЦИИ СБИЛО РЕБЕНКА В КОНОТОПЕ
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      Выпуск новостей за 19:00: Кандидат на пост премьера. Обучение спасателей

      Выпуск новостей 3 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 9 июня, по состоянию на 19:00 – кандидата на пост премьера команда Владимира Зеленского определит уже после выборов и формирования в парламенте новой коалиции. Спасатели в Мариуполе вместе с медиками и коммунальщиками устроили обучения. Они спасали псевдо утопленника, а также искали взрывоопасные предметы в воде.

      Также в выпуске:

      В Полтаве суд избрал меру пресечения полицейскому, который сбил на переходе 10-летнего ребенка.

      Партии "Слуга народа" и "Европейская Солидарность" объявили свой список кандидатов в народные депутаты на парламентские выборы.

      На Киевщине авто, которое перевозило опасные химикаты, перевернулось в реку Рось. Почти тонна препарата оказалось в воде, загрязнив водоем.

      В военном госпитале Днепра женили раненого военного и его возлюбленную.

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      Теги: Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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